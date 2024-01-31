Пентагон подтвердил намерения предоставить Украине "умные бомбы" GLSDB, которые значительно расширили бы возможности ВСУ в ведении войны. Однако, учитывая вопросы безопасности, официальные лица США воздерживаются от уточнения дат поставок – информирует 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Патрика Райдера.

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Что говорят в минобороны США

Спикер Пентагона отметил, что передача бомб GLSDB состоится в рамках американской программы, которую финансирует Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI). Он подчеркнул, что важно сохранять в тайне конкретные детали относительно отправки такого оружия.

Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB (ground launch small diameter bomb – 24 Канал) в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки,

– констатировал спикер.

Обратите внимание! По информации Reuters, новейшие бомбы GLSDB позволят украинским военным поражать цели на значительно большем расстоянии, чем это возможно с помощью ракетных систем HIMARS. Испытания бомб прошли в США и готовы к использованию в боевых условиях.

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