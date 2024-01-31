Пентагон підтвердив наміри надати Україні "розумні бомби" GLSDB, які б значно розширили можливості ЗСУ у веденні війни. Однак з огляду на безпекові питання офіційні особи США утримуються від уточнення дат постачань, – інформує 24 Канал з посиланням на брифінг речника Патріка Райдера.

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Що кажуть в міноборони США

Речник Пентагону зазначив, що передача бомб GLSDB відбудеться в рамках американської програми, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеки в Україні (USAI). Він наголосив, що на важливо зберігати конкретні деталі стосовно відправки такої зброї в таємниці.

Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB (ground launch small diameter bomb – 24 Канал) в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни,

— констатував спікер.

Зверніть увагу! За інформацією Reuters, новітні бомби GLSDB дозволять українським військовим вражати цілі на значно більшій відстані, ніж це можливо за допомогою ракетних систем HIMARS. Випробування бомб відбулися у США, і вони готові до використання в бойових умовах.

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