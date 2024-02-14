Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час виступу в Європарламенті заявив, що Владімір Путін допустився стратегічної поразки під час повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки дві нейтральні держави зблизилися із НАТО. Крім того, Альянс наблизився до досягнення витрат на оборону – майже 20 членів НАТО виділили 2% від ВВП на ці потреби, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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НАТО посилюється

За словами Джоане, після початку повномасштабної війни в Україні східний фланг НАТО посилився. Зокрема, Фінляндія вже приєдналась до НАТО, у той час, як Швеція очікує на фінальне узгодження від Угорщини.

Той факт, що дві нейтральні країни, такі як Швеція і Фінляндія, вирішили приєднатися до НАТО, сам по собі є величезною стратегічною поразкою для російських інтересів і її імперських нескінченних амбіцій,

– сказав Мірча Джоане.

Заступник Єнса Столтенберга додав, що майже 20 держав-членів Альянсу збільшили свої військові витрати до 2% від ВВП. Джоане зазначив, що минулого року таких результатів досягли лише 9 членів Альянсу. Вона наголосила, що члени Альянсу докладають зусиль, тому що війна повернулась в Європу і потрібно бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.

Кого Путін вважає своїм справжнім ворогом

Мірча Джоане також заявив, що війна в Україні може затягнутися надовго. Він закликав союзників допомогти Україні здобуту перемогу і зазначив, що Путін вважає своїм ворогом Захід, а не Україну.

Заступник Єнса Столтенберга відповів на заяву Путіна, який закликав Захід припинити допомогу Україні для завершення війни. Мірча Джоане наголосив, що війну легше завершити тій країні, яка її розпочала, а саме Росії.

Говорячи про довгострокову стратегію, я думаю, що найкраща стратегія - це допомогти Україні перемогти у цій війні, і я думаю, що це буде довга і складна війна,

– сказав Джоане.

Він додав, що для членів Альянсу недостатня допомога Україні стала б серйозною стратегічною та політичною помилкою, а також своєрідним "запрошенням" для подібних агресивних сил у Європі та світі.

Яким буде завершення війни

Відповідаючи на питання, яким буде завершення війни Мірча Джоане заявив, що не знає. Втім, наголосив, що Росія залишатиметься агресивною ще довгі роки.

За його словами, підтвердженням цьому слугує "комедія" із переобранням Путіна.

Він додав, що агресивні інстинкти Росії виходять за межі України і Путін називає своїм ворогом Захід, а не Україну. Заступник Столтенберга закликав союзників звернути на це увагу.