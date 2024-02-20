Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман рассказал 24 Каналу, что самолеты F-16 прежде всего важны для Украины как носители вооружения. Так что, все будет зависеть от того, какие именно ракеты нам предоставят союзники.

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Что Украина может получить вместе с F-16?

Если говорится о ракетах класса "воздух – воздух", то однозначно нужны AMRAAM. Вопрос в том, какой именно модификации, потому что они бывают разной дальности. Но, по словам Гендельмана, проблема в том, что российские радары и ракеты более дальнобойные, чем американские.

Впрочем, если говорить в целом, то главная польза F-16 – это второе дыхание для украинской авиации. Ведь самолеты советских образцов заканчиваются, поэтому западные нужны как воздух,

– добавил военный эксперт.

Относительно ракет класса "воздух – земля", то эффективно можно было бы использовать JASSM. По словам Давида Гендельмана, этими ракетами можно поражать аэродромы. Но все будет зависеть от номенклатуры вооружения, которое предоставят Украине союзники.

Если учесть, что F-16 как и любой самолет нужен не для того, чтобы махать крыльями, а как платформа, носитель вооружений, тогда все упирается в то, ракеты каких дальностей предоставят,

– подчеркнул Гендельман.

Для чего Украине нужны F-16

Истребители в определенных условиях могут создать воздушные засады для врага, или иную угрозу. Однако использование самолетов лучше всего понимают в Воздушных силах. Там, вероятно, уже очертили все возможные схемы и обсудили их с партнерами.

Также надо помнить, что не все российские самолеты являются носителями ракет, поэтому оккупанты не будут иметь преимущества в каждом бою, даже несмотря на то, что у них есть дальнобойное вооружение.

"Главная польза от F-16 – это второе дыхание для украинской авиации. А тип ракет всегда можно поставить, получить что-то новее, модернизированное", – подчеркнул военный эксперт из Израиля.

Украина получит F-16: что известно