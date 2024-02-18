Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью CNN Türk рассказал об участии нашего государства в проекте нового турецкого самолета-истребителя пятого поколения KAAN и заявил, что в будущем он может стать частью украинских ВВС.
Что это за самолет и когда его ждать – читайте в материале 24 Канала.
К теме Украина планирует приобрести у Турции истребители KAAN, – посол
Что известно о турецких самолетах KAAN
KAAN (TF-X) – проект турецкого истребителя пятого поколения, производством занимается компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ).
Он должен заменить старые американские самолеты F-16, которые сейчас фактически составляют основу ВВС Турции.
F-16 воздушных сил Турции / Фото Türk Hava Kuvvetler
- Первоначально самолет назывался MMU (Milli Muharip Ucak), но в мае 2023 года получил новое официальное название – KAAN.
- Официально разработка стартовала в августе 2016 году, а на 2026 год планируется создание трех полноценных прототипов. При этом макет будущего самолета уже демонстрируют на выставках и внимание к нему приковано огромное.
Весной 2023 года стартовали наземные испытания прототипа и прошли они успешно. Дебют самолета на взлетно-посадочной полосе состоялся 16 марта. Самолет запустил двигатели и некоторое время двигался за счет тяги реактивных двигателей.
Истребители KAAN TF-X / Фото IsmailDemirSSB
В декабре 2023 года был запланирован первый тестовый полет самолета KAAN, однако, он был отложен из-за необходимости провести дополнительные тесты.
Сейчас точные тактико-технические характеристики самолета KAAN (TF-X) неизвестны, это перспективный проект, которым турки очень гордятся, однако, о какой-то конкретике говорить пока нельзя.
Что известно об истребителе 5-го поколения
Это термин, которым обозначают современные реактивные истребители и определяют требования к ним. В такие требования входят:
- высокая эффективность при поражении воздушных, наземных, надводных и подводных целей;
- наличие круговой информационной системы;
- высокоэффективные двигатели;
- возможность крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;
- высокие скоростные показатели (максимальная скорость на форсаже – не менее 2 Махов);
- сверхманевренность;
- кардинальное уменьшение радиолокационной и инфракрасной заметности;
- способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также вести многоканальный ракетный обстрел во время боя на большой дальности;
- автоматизация управления бортовыми информационными системами и системами выставления помех;
- повышенная боевая автономность;
- возможность изменения угловой ориентации и траектории движения самолета без каких-либо ощутимых опозданий, не требуя при этом строгой координации и согласования движений управляющих органов;
- автоматизация системы управления на уровне решения тактических задач, которая имеет экспертный режим "в помощь летчику".
При этом российский Су-57, который на вооружении россиян находится с 2018 года и даже якобы использовался в боевых действиях в Украине, имеется только в количестве 12 штук (11 прототипов и 1 серийный).
Его соответствие стандартам истребителей 5-го поколения довольно сомнительно, а после того, как на Россию наложили санкции, будущее проекта вообще безрадостное. В это же время в США уже разрабатывают прототипы истребителей 6-го поколения.
Когда KAAN станет реальностью
Поставка истребителей воздушным силам Турции запланирована на 2028 год. Это будут 20 самолетов в версии Block 1. В 2029 году турки планируют выйти на темпы производства 2 самолета в месяц.
Для таких амбициозных планов Турция нуждается в надежном партнере, поскольку сама не может изготавливать авиационные двигатели – это дорого, технологически сложно и будет занимать много времени (без каких-либо гарантий на успех).
Турецкий истребитель 5 поколения / Фото IsmailDemirSSB
Турции нужен надежный партнер, поскольку они уже несколько раз сталкивались с проблемами – сначала они планировали поставить на самолет американский двигатель GE F110, впоследствии отказались от этого и думали над двигателем турецкого производства. Но быстро поняли, что не потянут, а потому в Анкаре решили не наступать больше на грабли, на которые уже наступил Китай, и пошли по пути поиска партнеров в проекте. Таким может стать Украина.
Роль Украины в разработке самолета
Украина ведет переговоры об участии в проекте и желает взять на себя ответственность за двигатель. Наше государство исторически имеет большую компетенцию и соответствующие мощности в этом вопросе. Это не первое подобное сотрудничество. Всем известна роль украинских двигателей в создании знаменитых турецких беспилотников из семьи "Байрактар".
Работа над проектом современного истребителя – это совершенно новый уровень. При этом предложение Украины не единственное, заинтересованность выразили и крупные международные концерны. Сейчас продолжаются переговоры.
Есть своего рода консорциум украинских компаний, конкурирующих за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями... Мы можем быстро изготовить технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета,
– посол Боднар о возможностях украинской оборонной промышленности и заинтересованности Украины в сотрудничестве.
Украина хочет закупать турецкие самолеты KAAN / Фото IsmailDemirSSB
Также посол Боднар заявил, что Украина готова приобрести турецкие самолеты и поставить их на вооружение собственных ВВС.
Украина также приобретет KAAN. И мы не ограничимся их покупкой, мы их будем использовать, и знаем, где именно,
– украинский дипломат о планах по турецким самолетам.
Это может быть неплохим аргументом для Турции, чтобы выбрать украинских производителей. Также это сигнал от Украины для американских производителей боевых самолетов, что их позиции штурмуют конкуренты.