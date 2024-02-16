Этот турецкий истребитель, который планируют изготовить, относится к воздушным судам пятого поколения. Эти воздушные суда могут дополнить имеющийся авиапарк нашего государства.
Интересно До паритета далеко, но мы серьезно запугали российские самолеты, – авиаэксперт
Украина хочет приобрести турецкие KAAN
Украинский посол в Турции отметил, что наши специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета KAAN. По словам Бондаря, это не новая история, ведь у нас есть несколько опытных компаний по разработке двигателей.
Украина также приобретет KAAN. И мы не ограничимся их покупкой – мы их будем использовать, и знаем, где именно,
– отметил дипломат.
Бондарь также отметил, что турецкий истребитель может стать конкурентом американским самолетам, которые планируют предоставить нашему государству союзники.
Посол также сказал, что если нашему государству удастся достичь успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, и на Западе, то Украина будет одной из сильнейших в регионе.
Каким будет истребитель KAAN
- KAAN – турецкий проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый государственной компанией аэрокосмической индустрии Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.
- Перед турецкими разработчиками поставлена цель создать боевой самолет, который будет иметь малую радиолокационную заметность и высокую маневренность. Он будет иметь современную оптико-электронную локационную систему и бортовую РЛС.
- Производство трех прототипов MMU Block планируют завершить до конца 2026 года и один прототип Block I – до 2029 года. Эти самолеты должны заменить американские F-16.
Украина может получить F-16 уже весной
- Начальник ГУР МО высказал прогноз, когда Украина может получить первые самолеты F-16. По словам главы разведки это может произойти весной 2024 года.
- Буданов отметил, что во время заседания "Рамштайн-19" украинские представители вместе с партнерами обсуждали поставки истребителей F-16 в Украину. Глава ГУР пояснил, что сейчас происходит финальный этап по передаче этих самолетов для украинских пилотов.
- Ранее в сети появились фото самолетов F-16 с украинскими опознавательными знаками. На самих воздушных судах было изображение Государственного герба Украины и цветов украинского флага.