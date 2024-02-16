Этот турецкий истребитель, который планируют изготовить, относится к воздушным судам пятого поколения. Эти воздушные суда могут дополнить имеющийся авиапарк нашего государства.

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Украина хочет приобрести турецкие KAAN

Украинский посол в Турции отметил, что наши специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета KAAN. По словам Бондаря, это не новая история, ведь у нас есть несколько опытных компаний по разработке двигателей.

Украина также приобретет KAAN. И мы не ограничимся их покупкой – мы их будем использовать, и знаем, где именно,

– отметил дипломат.

Бондарь также отметил, что турецкий истребитель может стать конкурентом американским самолетам, которые планируют предоставить нашему государству союзники.

Посол также сказал, что если нашему государству удастся достичь успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, и на Западе, то Украина будет одной из сильнейших в регионе.

Каким будет истребитель KAAN KAAN – турецкий проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый государственной компанией аэрокосмической индустрии Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.

Перед турецкими разработчиками поставлена цель создать боевой самолет, который будет иметь малую радиолокационную заметность и высокую маневренность. Он будет иметь современную оптико-электронную локационную систему и бортовую РЛС.

Производство трех прототипов MMU Block планируют завершить до конца 2026 года и один прототип Block I – до 2029 года. Эти самолеты должны заменить американские F-16.

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