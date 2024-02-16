Цей турецький винищувач, який планують виготовити, належить до повітряних суден п'ятого покоління. Ці повітряні судна можуть доповнити наявний авіапарк нашої держави.

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Україна хоче придбати турецькі KAAN

Український посол в Туреччині зазначив, що наші фахівці працюють у межах проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN. За словами Бондаря, це не нова історія, адже у нас є кілька досвідчених компаній з розроблення двигунів.

Україна також придбає KAAN. І ми не обмежимося їхньою покупкою – ми їх будемо використовувати, і знаємо, де саме,

– зауважив дипломат.

Бондар також наголосив, що турецький винищувач може стати конкурентом американським літакам, які планують надати нашій державі союзники.

Посол також сказав, що якщо нашій державі вдасться досягти успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, та і на Заході, то Україна буде однією з найсильніших у регіоні.

Яким буде винищувач KAAN KAAN – турецький проєкт винищувача п'ятого покоління, що розробляється державною компанією аерокосмічної індустрії Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.

Перед турецькими розробниками поставлена мета створити бойовий літак, який матиме малу радіолокаційну помітність і високу маневровість. Він матиме сучасну оптично-електронну локаційну систему та бортову РЛС.

Виробництво трьох прототипів MMU Block планують завершити до кінця 2026 року та один прототип Block I – до 2029 року. Ці літаки мають замінити американські F-16.

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