Попри це, наші пілоти вже серйозно залякали ворожі літаки. Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що зміниться з отриманням F-16.

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"До паритету ще дуже далеко. Навіть не на горизонті, а ще далі. Ми маємо інше завдання – блокувати російську авіацію і не допустити їй діяти над територіями, які контролюються нашими Збройними Силами. Це завдання успішно виконується з травня 2022 року, ми їх серйозно залякали. У цьому питанні тільки поліпшуємо ситуацію, відганяємо ворожі літаки все далі й далі", – наголосив авіаційний експерт.

Якщо раніше російські пілоти пробували атакувати українські міста бомбами, зокрема Чернігів, Харків та Суми, то зараз ворожі бомбардувальники бояться підлітати до лінії бойового зіткнення на 30 кілометрів. Уже був випадок, коли Сили оборони збили одразу три "сушки" на малих висотах. Повітряні сили тримають ворога на відстані від території, яка контролюється нашими військовими. Лише гелікоптери ближче підходять.

Після збиття А-50 ворог проклав маршрути огляду території України над Краснодарським краєм, а не над Азовським морем. Російські повітряні командні пункти бачать літальні цілі на відстані до 300 кілометрів, а об'єкти на землі – приблизно на 100 – 150 кілометрів. Тепер ця зона відсунута й росіяни можуть бачити тільки ближні тили за лінією фронту нашої території.

Тобто основне завдання – не допускати дії російських Повітряно-космічних сил, що українські військові успішно виконують. А з отриманням F-16 льотчики не просто будуть відганяти ворожі літаки, а нищитимуть їх. Якщо Україна отримає до винищувачів далекобійні ракети, ми зможемо завдавати ударів по російських літаках в їхньому тилу на 20 – 30 кілометрів.

Зауважте! До літаків F-16 можуть бути передані, наприклад, ракети JASSM. Їхня дальність понад 300 кілометрів.

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