Рейс American Airlines 1006, Boeing 737-800, направлявшийся в Даллас-Форт-Уорт из Колорадо-Спрингс с 172 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, был вынужден совершить посадку в Денвере примерно в 17:15 по местному времени после того, как экипаж сообщил о "вибрации двигателя", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об аварии

Когда самолет сел, один из его двигателей загорелся. Пожар потушили, а всех пассажиров эвакуировали.

По словам представителя American Airlines, шестерых пассажиров доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Мы благодарим наших членов экипажа, команде аэропорта Денвера и спасателям за их быстрые и решительные действия, которые обеспечили безопасность всех на борту и на земле,

– заявила авиакомпания.

Пассажиров эвакуируют по крылу самолета: смотрите видео

Кристал Леонард из Монтаны, которая ждала свой рейс, сняла видео, на котором видно, как из самолета поднимается большое облако дыма, а десятки пассажиров убегают.

Пассажиры убегают из самолета: смотрите видео

"Я была напугана за этих пассажиров", – сказала Леонард. "Я даже не могу представить, как им было страшно".

Двигатель самолета загорелся, люди убегают: смотрите видео

Пожар в аэропорту: смотрите видео

American Airlines направляет в Денвер запасной самолет и экипаж, чтобы помочь пассажирам продолжить путь в Даллас, сообщили в авиакомпании.

Пожар двигателя этого самолета произошел всего через три недели после того, как рейс Delta Air Lines потерпел аварии, перевернулся и загорелся на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Торонто Пирсон.