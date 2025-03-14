Рейс American Airlines 1006, Boeing 737-800, що прямував до Даллас-Форт-Ворт із Колорадо-Спрінгс із 172 пасажирами та шістьма членами екіпажу на борту, був змушений здійснити посадку в Денвері приблизно о 17:15 за місцевим часом після того, як екіпаж повідомив про "вібрації двигуна", передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про аварію

Коли літак сів, один із його двигунів загорівся. Пожежу загасили, а всіх пасажирів евакуювали.

За словами представника American Airlines, шістьох пасажирів доставили до лікарні для подальшого обстеження.

Ми дякуємо нашим членам екіпажу, команді аеропорту Денвера та рятувальникам за їхні швидкі та рішучі дії, які забезпечили безпеку всіх на борту та на землі,

– заявила авіакомпанія.

Пасажирів евакуйовують по крилу літака: дивіться відео

Крістал Леонард з Монтани, яка чекала на свій рейс, зняла відео, на якому видно, як з літака піднімається велика хмара диму, а десятки пасажирів тікають.

Пасажири тікають з літака: дивіться відео

"Я була налякана за цих пасажирів", – сказала Леонард. "Я навіть не можу уявити, як їм було страшно".

Двигун літака загорівся, люди тікають: дивіться відео

Пожежа в аеропорту: дивіться відео

American Airlines направляє до Денвера запасний літак і екіпаж, щоб допомогти пасажирам продовжити шлях до Далласа, повідомили в авіакомпанії.

Пожежа двигуна цього літака сталася лише через три тижні після того, як рейс Delta Air Lines зазнав аварії, перевернувся і загорівся на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон.