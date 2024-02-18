Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Валерій Романенко, зауваживши, що, ймовірно, Україна може отримати навіть деяку перевагу. Однак це може статися за умови, якщо партнери нададуть ракети, які мають більшу дальність, аніж ворожі.

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Останній експортний варіант основної американської авіаційної ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM має дальність 160 кілометрів. Натомість основне озброєння росіян – це ракета Р-77 з дальністю у менше ніж 120 кілометрів.

Є такий психологічний аспект. Щойно ми отримаємо навіть першу ескадрилью, росіяни в кожному українському літаку, який підніметься в повітря, бачитимуть F-16. Вони змушені будуть згорнути свої повітряні операції,

– переконаний Романенко.

Так інтенсивність бойових дій має різко зменшитися. Також ворог почне втрачати більше авіації.

Чи можуть винищувачі базуватися в країнах НАТО

Авіаційний експерт додав, що на території України немає безпечного тилу. А розміщувати літаки на території союзників держава не зможе. Мовляв, це можна лише у тому випадку, якщо вони там перебуватимуть на технічному обслуговуванні або в ремонті.

"Якщо вони будуть діяти з авіабаз НАТО, росіяни можуть вважати, що ці країни є "учасниками бойових дій". Командування НАТО поки що не хоче брати прямої участі в бойових діях", – додав Романенко.

Саме тому, переконаний авіаційний експерт, американські винищувачі розміщуватимуть на українських аеродромах.

Підготовка українських пілотів

Валерій Романенко зауважив, що у США заявили про те, що треба продовжити тактичну підготовку українських льотчиків. Мовляв, фінансування для цього є лише до 30 вересня.

Загалом у США перебуває 12 пілотів ЗСУ. Авіаційний експерт припускає, що перша четвірка буде готова вже у травні.

Уже отримає літаки, і я думаю, що вона вже візьме участь в бойових діях. Усі інші будуть підготовлені до 30 вересня. Але крім Сполучених Штатів, є ще група – 8 наших пілотів готується ще в Нідерландах. А ці льотчики розпочали набагато раніше підготовку,

– додав Романенко.

На його думку, вони можуть бути готовими вже у квітні.

Коли F-16 можуть з'явитися в Україні