Ще минулого року колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна більше не передаватиме Києву озброєння, оскільки сама його потребує. Чи справді Варшава не передаватиме Україні військову допомогу, журналісти спитали у президента Анджея Дуди, передає 24 Канал.

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"Польща – прифронтова держава"

Дуда зазначив, що Польща у певному сенсі є прифронтовою державою. Ба більше, існує Калінградська область, де проходить польсько-російський кордон. Тому, за словами президента, його країна теж потенційно перебуває у небезпеці. І найперший обов'язок польської влади – дбати про безпеку своїх громадян. Саме тому Польща останнім часом робить величезні витрати на модернізацію та переозброєння своєї армії. Ці витрати вже становлять понад 4 відсотки польського ВВП. Йдеться про майже 159 мільярдів злотих. Як зазначив Дуда, це дуже велика сума для польських можливостей.

Чи даватиме Варшава військову допомогу Києву

Водночас Дуда наголосив, що великі витрати на власну нацбезпеку зовсім не означають, що допомога з боку польської влади Україні, навіть військова, закінчилася. Є інша допомога, окрім військової.

Загалом, якщо підсумувати усю допомогу, яку ми надали Україні на сьогоднішній день, це майже 20 мільярдів євро. Для нас це величезна сума. Взагалі, якщо подивитися на співвідношення цієї суми до нашого ВВП – це найбільша сума допомоги такого масштабу у світі. Ми тут на першому місці,

– пояснив президент.

Дуда визнав, що інші країни надають більше. Втім, Варшава вже виділила на безпосередню допомогу Україні понад 4 мільярди євро у вигляді військової техніки, гуманітарної допомоги або просто фінансових траншів. Понад 15 мільярдів євро пішло для біженців з України.

Для нас це дуже важкий тягар. Але ми виходимо з того, що допомагати – це наш обов’язок,

– заявив політик.

Крім того, він запевнив, що політика щодо України не змінилася. Польща продовжує стовідсотково підтримувати її у цій війні.

Ми зробимо усе можливе, аби Україна отримала якомога більше підтримки як з боку Польщі, так із-за кордону. Ми будемо проводити політичну кампанію за межами Польщі,

– пообіцяв Дуда.

Військова допомога від Польщі: що відомо