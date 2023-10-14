Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє 24 Канал. За його словами, є "твердий союз" Варшави зі США та НАТО.

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Польща передає Україні зброю за минулими контрактами

Моравецький наголосив, що Польща зараз передає Україні лише ту зброю, яку вона законтрактувала.

Оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву та закупівлі. А інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні,

– зазначив глава польського уряду.

Він також наголосив на великій ролі допомоги Києву з боку Польщі та США на початку повномасштабного вторгнення Росії. Все зараз залежить від США, а Варшава перебуває в постійному контакті з Вашингтоном.

"Перебуваємо в постійному контакті з американцями щодо українських питань. Ми будемо робити все можливе, щоб вони та наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над Росією", – запевнив Моравецький.

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Коротко про суперечки між Україною та Польщею