Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает 24 Канал. По его словам, есть "твердый союз" Варшавы с США и НАТО.
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Польша передает Украине оружие по прошлым контрактам
Моравецкий подчеркнул, что Польша сейчас передает Украине только то оружие, которое она законтрактовала.
Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине,
– сказал глава польского правительства.
Он также отметил большую роль помощи Киеву со стороны Польши и США в начале полномасштабного вторжения России. Всё сейчас зависит от США, а Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном.
"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией", – заверил Моравецкий.
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Кратко о спорах между Украиной и Польшей
- Польша и несколько стран ЕС, несмотря на рекомендации Еврокомиссии, не захотели снимать запрет на импорт украинского зерна. Поэтому Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. В Варшаве остро отреагировали на это.
- Президент страны Анджей Дуда назвал наше государство "тем, кто тонет". По его словам, Украина ухватилась за спасателя и начала тянуть его ко дну.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в результате запрета импорта отдельной агропродукции в страны ЕС Украина потеряла сотни миллионов долларов. Однако отношения с Польшей дороже, чем эти деньги.
- Украинский лидер призвал не превращать "зерновой спор" в политический концерт. По его словам, наше государство планирует решить этот вопрос в юридическом ключе.