Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения Томаш Пьотровский подали заявления об отставке. Это два из трех важнейших командующих.
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"Землетрясение в польском войске"
Польские СМИ назвали это "землетрясением в польском войске".
Пишут, что причиной отставки генералов стал конфликт с главой Министерства национальной обороны Мариушем Блащаком. Издание напоминает, что когда появилась информация о рухнувшей под Быдгощем российской ракете, Блащак публично обвинил Пьотровского в халатности.
Кроме того, сместились также определенные обязанности генералов.
Оперативное командование не привлекло к формированию военной оперативной группы "Подляшье" для усиления польско-белорусской границы.
Также Главное командование отвечало за эвакуацию поляков из Израиля, хотя этим должно заниматься Оперативное командование.
Падение российской ракеты в Польше: основное
- 15 ноября 2022 года в польском городе Быдгощ упали российские ракеты. Тогда в результате удара погибли два человека. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом срочно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.
- Позже начали предполагать, что, вероятно, ее выпустили украинские силы ПВО для того чтобы сбить российскую ракету. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украина виновата перед Польшей, но вина за этот инцидент и гибель людей лежит на России.
- Президент Польши считает, что воздушную цель невозможно было обезвредить. По словам польского президента, за войну ответственна Россия. Следовательно, она должна за все ее последствия.