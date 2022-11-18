Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что в сети появляются фейки об инциденте и призвал сохранять серьезность.

К теме Это не изменит уровень поддержки от наших союзников, – Климкин о падении ракеты в Польше

"Скорее всего, это был несчастный случай. Идет массированное нападение России на Украину, жестокое", – отметил Дуда.

"Ракета упала не специально"

По словам польского президента, за войну ответственна Россия. Следовательно, она должна за все ее последствия.

В последние дни пришло и к нам несчастье – две наши польские семьи потеряли своих близких в Пшеводуве, – отметил Дуда.

Президент добавил, что ни одна страна мира не имеет системы обороны, которая защищала бы всю территорию. Особенно – если это приграничные территории, где нет стратегических и критических объектов со специальной охраной.

"Это было ненамеренно. Ракету на это место никто не направлял. Она упала, возможно, из-за внутреннего сбоя механизмов, которые должны были сработать и обезвредить ее. Вероятно, это была ракета, выпущенная украинской ПВО, предназначенная для нейтрализации российских ракет, которые летели в украинские города", – рассказал президент.

Обратите внимание – продолжается расследование ракетного удара по Польше: смотрите видео

Что известно о жертвах в Пшеводуве