Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что в сети появляются фейки об инциденте и призвал сохранять серьезность.
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"Скорее всего, это был несчастный случай. Идет массированное нападение России на Украину, жестокое", – отметил Дуда.
"Ракета упала не специально"
По словам польского президента, за войну ответственна Россия. Следовательно, она должна за все ее последствия.
В последние дни пришло и к нам несчастье – две наши польские семьи потеряли своих близких в Пшеводуве, – отметил Дуда.
Президент добавил, что ни одна страна мира не имеет системы обороны, которая защищала бы всю территорию. Особенно – если это приграничные территории, где нет стратегических и критических объектов со специальной охраной.
"Это было ненамеренно. Ракету на это место никто не направлял. Она упала, возможно, из-за внутреннего сбоя механизмов, которые должны были сработать и обезвредить ее. Вероятно, это была ракета, выпущенная украинской ПВО, предназначенная для нейтрализации российских ракет, которые летели в украинские города", – рассказал президент.
Обратите внимание – продолжается расследование ракетного удара по Польше: смотрите видео
Что известно о жертвах в Пшеводуве
- Из-за падения ракет 15 ноября погибли двое мужчин. Это 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек.
- Ракета попала в агропредприятие. Оно размещается в поле. Вокруг не было построек, только открытое пространство.
- Богуслав Вос работал 40 лет мастером на зерноперерабатывающем заводе и жил с женой и престарелой тещей. Его двое взрослых детей живут в Кракове.
- Богдан Чупек жил в соседнем селе Сетники. Он работал трактористом и в Пшеводув приехал перед самой трагедией.
- Когда попала ракета, мужчины начинали разгружать зерно.