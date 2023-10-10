Германия получила от Польши доказательства причастности России к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Немецкие власти отнеслись к этому специфически.

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Польша идентифицировала часть экипажа

В зоне инцидента была яхта "Андромеда". Именно часть экипажа удалось идентифицировать.

По данным Польши, говорится о нескольких мужчинах, находившихся там некоторое время. Утверждают, что они русское гражданство.

Именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на "Северные потоки".

По данным Гданьской прокуратуры, польская пограничная служба проверила экипаж яхты во время остановки. Чиновники записали данные экипажа.

Тогда они представили болгарские документы, которые, вероятно, были сфальсифицированы. Один из мужчин представился "Михаилом Поповым".

В польской разведке считают, что ей известны личности этих людей. Предполагается, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

Впрочем, в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически. Германия рассматривает это как возможный способ отвлечь внимание.

Взрывы на "Северных потоках"