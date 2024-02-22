Еще в прошлом году бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна больше не будет передавать Киеву вооружение, поскольку сама в нем нуждается. Действительно ли Варшава не будет передавать Украине военную помощь, журналисты спросили у президента Анджея Дуды, передает 24 Канал.

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"Польша – прифронтовое государство"

Дуда отметил, что Польша в определенном смысле является прифронтовым государством. Более того, существует Калинградская область, где проходит польско-российская граница. Поэтому, по словам президента, его страна тоже потенциально находится в опасности. И первейшая обязанность польских властей – заботиться о безопасности своих граждан. Именно поэтому Польша в последнее время делает огромные расходы на модернизацию и перевооружение своей армии. Эти расходы уже составляют более 4 процентов польского ВВП. Речь идет о почти 159 миллиардах злотых. Как отметил Дуда, это очень большая сумма для польских возможностей.

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В то же время Дуда отметил, что большие расходы на собственную нацбезопасность вовсе не означают, что помощь со стороны польских властей Украине, даже военная, закончилась. Есть другая помощь, кроме военной.

В общем, если подытожить всю помощь, которую мы предоставили Украине на сегодня, это почти 20 миллиардов евро. Для нас это огромная сумма. Вообще, если посмотреть на соотношение этой суммы к нашему ВВП – это наибольшая сумма помощи такого масштаба в мире. Мы здесь на первом месте,

– объяснил президент.

Дуда признал, что другие страны предоставляют больше. Впрочем, Варшава уже выделила на непосредственную помощь Украине более 4 миллиардов евро в виде военной техники, гуманитарной помощи или просто финансовых траншей. Более 15 миллиардов евро ушло для беженцев из Украины.

Для нас это очень тяжелое бремя. Но мы исходим из того, что помогать – это наш долг,

– заявил политик.

Кроме того, он заверил, что политика в отношении Украины не изменилась. Польша продолжает стопроцентно поддерживать ее в этой войне.

Мы сделаем все возможное, чтобы Украина получила как можно больше поддержки как со стороны Польши, так из-за рубежа. Мы будем проводить политическую кампанию за пределами Польши,

– пообещал Дуда.

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