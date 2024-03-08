Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій, які отримала від Єврокомісії у листопаді минулого року. Про це заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов в ході дискусій в аналітичному центрі Bruegel, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також Комітет Європарламенту підтримав продовження безмитної торгівлі: що це означає для України

Україна виконала додаткові рекомендації Єврокомісії

За словами Ченцова, про свої досягнення Україна вже повідомила Єврокомісію. Тепер, Київ чекає на дії з боку Євросоюзу.

Очікується, що Комісія надасть звіт, підготує доповідь, яку буде представлено Раді, і ми розпочнемо переговори якомога швидше,

– сказав Ченцов.

Разом з тим, Україна чекає на переговорні рамки від Єврокомісії, які має затвердити Рада ЄС. В ході дискусії посол ЄС при Україні Катаріна Матернова зазначила, що Київ дуже добре підготувався до того етапу, де знаходиться зараз. Вона висловила сподівання, що серед держав-членів й надалі буде зберігатися консенсус щодо подальших дій в напрямку розширення ЄС.

"Грудневий саміт дав зелене світло для початку переговорів, але перед цим ми повинні мати звіт про виконання чотирьох кроків, після цього – ухвалення переговорних рамок, далі – перша міжурядова конференція і лише після цього розпочнуться самі переговори", – пояснила Матернова.

Відповідно до слів дипломатки, переговорний процес не буде легким і може бути часом неприємним, але до цього треба бути готовими.

Які умови для початку переговорів

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ, після того, як Україна: