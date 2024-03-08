Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій, які отримала від Єврокомісії у листопаді минулого року. Про це заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов в ході дискусій в аналітичному центрі Bruegel, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
Дивіться також Комітет Європарламенту підтримав продовження безмитної торгівлі: що це означає для України
Україна виконала додаткові рекомендації Єврокомісії
За словами Ченцова, про свої досягнення Україна вже повідомила Єврокомісію. Тепер, Київ чекає на дії з боку Євросоюзу.
Очікується, що Комісія надасть звіт, підготує доповідь, яку буде представлено Раді, і ми розпочнемо переговори якомога швидше,
– сказав Ченцов.
Разом з тим, Україна чекає на переговорні рамки від Єврокомісії, які має затвердити Рада ЄС. В ході дискусії посол ЄС при Україні Катаріна Матернова зазначила, що Київ дуже добре підготувався до того етапу, де знаходиться зараз. Вона висловила сподівання, що серед держав-членів й надалі буде зберігатися консенсус щодо подальших дій в напрямку розширення ЄС.
"Грудневий саміт дав зелене світло для початку переговорів, але перед цим ми повинні мати звіт про виконання чотирьох кроків, після цього – ухвалення переговорних рамок, далі – перша міжурядова конференція і лише після цього розпочнуться самі переговори", – пояснила Матернова.
Відповідно до слів дипломатки, переговорний процес не буде легким і може бути часом неприємним, але до цього треба бути готовими.
Які умови для початку переговорів
Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ, після того, як Україна:
- ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності НАБУ;
- виключить із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, що вже пройшли процес перевірки, обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;
- ухвалить закон про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, у межах деолігархізації;
- ухвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов'язаних із законом про нацменшини, а ще врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов'язані із законами про державну мову, ЗМІ та освіту.