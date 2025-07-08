Как Россия может использовать свои войска в Армении

Если в Ереване не осознают уровень угрозы, то это станет стратегической ошибкой, которая может привести к страшным последствиям. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Потенциальное увеличение количества военного контингента в Армении позволит России преследовать несколько целей одновременно.

Во-первых, указанная версия расценивалась украинской стороной как вероятная – в Кремле решили продолжить давление на Азербайджан и демонстрировать официальному Баку силу. Мол, российские войска готовы перейти к новому уровню эскалации, а Кавказ расценивается российским режимом как собственная сфера влияния.

Во-вторых, эта версия пока не получила широкой огласки – продемонстрировать силу Николу Пашиняну и продолжить подготовку к захвату власти в Армении с приведением к власти пророссийских сил.

Военная база в Гюмри может стать плацдармом для дальнейших агрессивных действий россиян в отношении Армении. Мы помним, как российские вооруженные силы использовали позицию во временно оккупированном Крыму. Армянская база отличается по своему расположению и имеет больше логистических сложностей для отправки войск.

Однако эти обстоятельства не будут мешать российскому командованию перебросить по воздушному пространству в Гюмри достаточно солдат для угроз армянскому руководству или для скрытой силовой поддержки гибридных операций.

Кроме того, военная база расположена неподалеку от армяно-турецкой границы, что также будет использовано Россией как политический сигнал Анкаре и Еревану. Первым – что в Кремле считают Армению своей зоной контроля. Вторым – что попытки наладить взаимодействие с турецким руководством в обход России будет иметь последствия.

Агрессивный российский империализм не имеет ограничений и даже когда основные российские силы погрязли в Украине, в Кремле продолжают играть в геополитику. При всем при этом, недооценивать российские угрозы нельзя.

Армении надо быть начеку

Уже летом 2026 года в Армении будут проходить парламентские выборы, где куратор политики в регионе Сергей Кириенко будет пытаться реализовать российский сценарий. Расширение российского военного присутствия на базе – это прямой намек на готовность Кремля действовать любыми методами для дестабилизации ситуации в Армении, если что-то пойдет не по его плану.

Лето 2026 года – опасное время, когда Россия может прибегнуть к радикальным шагам. Очевидный сценарий: пророссийские силы не побеждают на выборах, подконтрольные Кремлю активисты объявляют фальсификации, начинаются провокации и хаос при теневой поддержке российских агентов влияния, ориентированные на российские деньги местные органы власти призывают Россию помочь и навести порядок. Экстренное заседание российских органов власти предоставляет вооруженным силам мандат на ограниченное развертывание для "обеспечения порядка", база в Гюмри стала площадкой для логистической поддержки комплекса акций.

Все это уже давно не выглядит как утопия. Это полноценный план Кремля по установлению военно-политического контроля над Арменией.

Именно поэтому, ГРУ не только дает понимание Азербайджану и Турции, но предупреждает Армению – все варианты действий на столе, и Еревану целесообразно готовиться к худшим сценариям.

Если борьба с пророссийскими олигархами – правильный шаг, а противостояние церкви только усиливать неоднозначные настроения в обществе, то ликвидация российского военного центра на армянской территории – ключевой и фундаментальный путь к собственной безопасности.