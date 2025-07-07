Однако Россия оказалась неспособной помочь своему союзнику Ирану в противостоянии с Израилем. Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре с 24 Каналом, объяснил, почему Кремль не стал активно вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке.

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Дипломатическая победа Трампа

"Иран, вероятно, надеялся, что Путин вмешается и, как говорится, "верхом на белом коне", с системами ПВО, боеприпасами и техникой примчится, чтобы поддержать его против США и Израиля", – предположил Бреттон-Гордон.

Однако Россия не сделала ничего. Единственное, что предложил Путин, – и это, по словам полковника в отставке, выглядит за гранью пародии и иронии – выступить посредником между Израилем и Ираном.

Однако на самом деле это – дипломатическая победа Дональда Трампа. Он сумел нанести серьезный удар по ядерной инфраструктуре Ирана, и это можно считать положительным результатом,

– объяснил он.

Более того, именно президент США обеспечил прекращение огня между Израилем и Ираном, которого сейчас они придерживаются. Поэтому это, безусловно, огромный успех для Белого дома и одновременно, по его мнению, серьезное поражение Кремля.

Уже становится очевидно, что российское вооружение абсолютно не выдерживает конкуренции с современной американской техникой. И это должно вызвать большое беспокойство среди российских генералов и политиков, ведь их уязвимость уже не скрыть,

– уверен Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Путин не сумел помочь Ирану, потому что, как заметил полковник британской армии в отставке, просто не мог себе этого позволить. Кремль ежедневно запускает по Украине много ракет и дронов, и значительная их часть поступает как раз из Ирана. Поэтому Путин не имеет ни техники, ни ресурсов, которые мог бы передать иранцам.

Отметим, что по словам главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Россия, кроме словесной поддержки, ничем больше не помогла Ирану во время его противостояния с Израилем. В СМИ появляются мнения, что "Россия "кинула" Иран", ведь во время визита министра иностранных дел Ирана в Москву Тегеран просил у нее о том, чтобы Россия временно забрала к себе иранский уран и вернула ракеты, которые он ей давал. Однако Кремль не согласился ни на первый, ни на второй пункт.