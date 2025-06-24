Разговор между политиками состоялся 17 июня. Впрочем, по дороге на саммит НАТО в Гааге, находясь в самолете, Дональд Трамп снова напомнил о нем журналистам, передает 24 Канал.

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Трамп хочет заключить соглашение с Россией

По словам президента США, Путин позвонил ему и предложил свою помощь с Ираном. Трамп ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой".

Американский лидер выразил надежду, что ему удастся заключить соглашение с Россией.

К слову, Москва осудила американские удары по ядерным объектам Ирана, заявив о "нарушении международного права".

Напомним, что 24-25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. На его полях должна пройти встреча Зеленского и Трампа. Украинский лидер хочет поднять вопрос нового оборонного пакета, который Киев готов купить.