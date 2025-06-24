Розмова між політиками відбулася 17 червня. Втім, по дорозі на саміт НАТО у Гаазі, перебуваючи в літаку, Дональд Трамп знову нагадав про неї журналістам, передає 24 Канал.

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Трамп хоче укласти угоду з Росією

За словами президента США, Путін зателефонував йому і запропонував свою допомогу з Іраном. Трамп відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою".

Американський лідер висловив сподівання, що йому вдасться укласти угоду з Росією.

До слова, Москва засудила американські удари по ядерних об'єктах Ірану, заявивши про "порушення міжнародного права".

Нагадаємо, що 24 – 25 червня у Гаазі проходить саміт НАТО. На його полях має відбутися зустріч Зеленського і Трампа. Український лідер хоче порушити питання нового оборонного пакету, який Київ готовий купити.