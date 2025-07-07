Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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В Иране могут быть новые беспорядки

В отчете говорится, что с начала 12-дневной войны с Израилем в стране арестовали более 700 человек по обвинению в шпионаже. Среди них были несколько человек, которых режим охарактеризовал как "шпионов Моссада".

Британские медиа писали, что иранские "агенты разведки" провели десятки скоординированных рейдов по всей стране, нацеленных на членов религиозного меньшинства Бахаи. В итоге, были изъяты электронные устройства, личные вещи и религиозные материалы.

Указывается, что членов Бахаи часто обвиняют в шпионаже и антирежимной деятельности.

Агрессивное преследование Ираном меньшинств за предполагаемую нелояльность может не стать непосредственным толчком к масштабным протестам, но оно будет способствовать разочарованию, которое может перерасти в массовые протесты,

– говорится в материале ISW.

Напомним, недавно аятолла Хаменеи впервые появился на публике после прекращения огня с Израилем.