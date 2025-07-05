Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Мухаррама в своей резиденции в Тегеране в субботу, 5 июля 2025 года. Это его первое публичное появление перед избранной аудиторией после начала израильских атак 13 июня, как видно из фото и видео, обнародованных его офисом.

Его присутствие прервало несколько недель отсутствия, в течение которых он обращался только через предварительно записанные видеообращения на фоне сообщений о том, что он был перемещен в бункер по соображениям безопасности.