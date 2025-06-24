Совет нацбезопасности Ирана заявил, что, мол, решительный ответ Тегерана заставил противника отступить, передает 24 Канал.

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Тель-Авив тоже считает, что победил

Израиль тоже решил не "пасти задних". В видеообращении, подытоживая операцию против Ирана, премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна достигла "исторической победы".

Нетаньяху поблагодарил Трампа за "его вклад в защиту Израиля и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана". Удар США по ядерным объектам Ирана он назвал "историческим событием".

Американские силы, по словам премьера, "уничтожили подземный обогатительный объект в Фордо".

"Мы слили ядерную программу Ирана в канализацию", – подчеркнул израильский премьер. Он пригрозил снова атаковать враждебную страну, если та попытается восстановить эту ядерную программу.

Нетаньяху также заявил, что Израиль уничтожил программу производства баллистических ракет Ирана и большинство его пусковых установок.

По его словам, Израиль также "нанес сокрушительный удар по преступному режиму" самого Ирана. Он похвалил атаку на Иран, осуществленную рано утром - перед началом перемирия – ту самую массированную атаку, которую Трамп сегодня утром перед камерами яростно раскритиковал.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль нанес "самый серьезный удар в истории иранского режима".