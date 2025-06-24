Рада нацбезпеки Ірану заявила, що, мовляв, рішуча відповідь Тегерана змусила противника відступити, передає 24 Канал.

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Тель-Авів теж вважає, що переміг

Ізраїль теж вирішив не "пасти задніх". У відеозверненні, підсумовуючи операцію проти Ірану, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна досягла "історичної перемоги".

Нетаньягу подякував Трампу за "його внесок у захист Ізраїлю та усунення ядерної загрози з боку Ірану". Удар США по ядерних об'єктах Ірану він назвав "історичною подією".

Американські сили, за словами прем'єра, "знищили підземний збагачувальний об'єкт у Фордо".

"Ми злили ядерну програму Ірану в каналізацію", – наголосив ізраїльський прем'єр. Він пригрозив знову атакувати ворожу країну, якщо та спробує відновити цю ядерну програму.

Нетаньягу також заявив, що Ізраїль знищив програму виробництва балістичних ракет Ірану та більшість його пускових установок.

За його словами, Ізраїль також "завдав нищівного удару по злочинному режиму" самого Ірану. Він похвалив атаку на Іран, здійснену рано вранці — перед початком перемир'я – ту саму масовану атаку, яку Трамп сьогодні вранці перед камерами люто розкритикував.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль завдав "найсерйознішого удару в історії іранського режиму".