Алі Хаменеї взяв участь у жалобній церемонії з нагоди Мухарраму у своїй резиденції в Тегерані в суботу, 5 липня. Це його перша публічна поява після початку ізраїльських атак 13 червня, передає 24 Канал із посиланням на Iran International.

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Хаменеї більше не ховається

З початку війни з Ізраїлем упродовж кількох тижнів Алі Хаменеї перебував у бункері. До народу він звертався винятково через попередньо записані відеозвернення.

Аятола вийшов в люди: дивіться відео