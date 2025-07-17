Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

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Что известно о землетрясении возле Аляски?

В среду вблизи города Сэнд-Пойнт на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. ABS NEWS пишут, что по данным Геологической службы США (USGS), землетрясение случилось в 54 милях к югу от Сэнд-Пойнт.

Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение о цунами после землетрясения.

Так, было объявлено предупреждение о цунами для нескольких прибрежных районов, в частности Олд-Харбор, Колд-Бей, Сэнд-Пойнт и Кадьяк.

Полиция Кодьяка сообщала изданию, что в городе включили сирены, что сигнализирует о необходимости перемещения на возвышенность. По данным полиции, сообщений о разрушениях в результате землетрясения в Кодьяке не поступало.

По классификации USGS, землетрясения магнитудой 7,0–7,9 считаются сильными и могут вызвать локальные цунами, особенно в сейсмически активных регионах, таких как Алеутская островная дуга.

Сильные землетрясения являются распространенным явлением в Аляскинско-Алеутской зоне субдукции.

К слову, утром 14 июля у юго-восточного побережья Испании зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Оно было ощутимо и на суше. После основного землетрясения в 8:49 было зафиксировано афтершок магнитудой 3,4, а затем еще около десятка менее мощных подземных толчков.