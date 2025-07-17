Про це пише 24 Канал з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

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Що відомо про землетрус біля Аляски?

У середу поблизу міста Сенд-Пойнт на Алясці стався землетрус магнітудою 7,3 бала. ABS NEWS пишуть, що за даними Геологічної служби США (USGS), землетрус трапився за 54 милі на південь від Сенд-Пойнт.

Національна метеорологічна служба оголосила попередження про цунамі після землетрусу.

Так, було оголошено попередження про цунамі для кількох прибережних районів, зокрема Олд-Харбор, Колд-Бей, Сенд-Пойнт і Кадьяк.

Поліція Кодьяка повідомляла виданню, що в місті ввімкнули сирени, що сигналізує про необхідність переміщення на височину. За даними поліції, повідомлень про руйнування внаслідок землетрусу в Кодьяку не надходило.

За класифікацією USGS, землетруси магнітудою 7,0–7,9 вважаються сильними і можуть спричинити локальні цунамі, особливо в сейсмічно активних регіонах, таких як Алеутська острівна дуга.

Сильні землетруси є поширеним явищем в Аляскинсько-Алеутській зоні субдукції.

До слова, вранці 14 липня біля південно-східного узбережжя Іспанії зафіксували землетрус магнітудою 5,4. Він був відчутний і на суходолі. Після основного землетрусу о 8:49 було зафіксовано афтершок магнітудою 3,4, а згодом іще близько десятка менш потужних підземних поштовхів.