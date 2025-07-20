В сети публикуют начало толчков в городе Елизово и Петропавловске-Камчатском, передает 24 Канал.

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Как российскую Камчатку трясет?

В домах зашатался потолок и начала двигаться мебель, в магазинах с полок попадали продукты.

"Ой, мамочка", – визжит россиянка: смотрите видео

Землетрясение вызвало разрушения: смотрите видео

С полок в магазине попадали продукты: смотрите видео

В Камчатском крае раздается тревога: смотрите видео

МЧС предупреждает о цунами: смотрите видео

Тем временем тамошнее МЧС объявило угрозу цунами для прибрежных населенных пунктов. Местным жителям рекомендуют подняться на возвышенность и не приближаться к воде.

Возможен подход волны цунами высотой не более 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров – к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 сантиметров - к Петропавловск-Камчатскому округу.

В селе Никольское ожидается волна высотой до 29 сантиметров, а в Усть-Камчатске – до 19 сантиметров.

К слову, подземные толчки произошли на Ближнем Востоке.

Программа ChatGPT сказал