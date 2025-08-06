Про це пише Reuters з посиланням на неназваного представника адміністрації президента США, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також США ввели додаткові тарифи через імпорт російської нафти: як відреагували в Індії

Що відомо про можливі санкції США проти Росії?

Співрозмовник агентства зазначив, що зустріч Віткоффа і Путіна пройшла "добре". Водночас сказав, що Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції. Додав, що росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі США.

Очікується, що вторинні санкції все ще будуть впроваджені в п'ятницю,

– заявив чиновник Білого дому.

До слова, Трамп уже прокоментував зустріч свого спецпредставника з російським диктатором. Зокрема, назвав її "продуктивною" і заявив, що нібито було "досягнуто значного прогресу".

Зауважимо, що 6 серпня президент США провів телефонну розмову з українським лідером. Володимир Зеленський розкрив деталі.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення", – заявив президент.