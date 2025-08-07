Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час заяви в Овальному кабінеті Білого дому.

До теми Зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським: WP розкрило план президента США щодо переговорів з ними

Що Трамп сказав щодо умови Путіну перед зустріччю з ним?

Журналісти запитали американського президента, чи ставив він умову Володимиру Путіну, що перед зустріччю із ним російський диктатор має побачитися із Президентом України Володимиром Зеленським.

На це Дональд Трамп відповів, що він не ставив таку умову.