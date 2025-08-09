Первым на сообщения в медиа отреагировал президент Зеленский. В посте в соцсети он заявил, что Украина не будет уступать своей территорией России, ссылаясь на Конституцию, передает 24 Канал.

Как в МИД отреагировали на условия Путина для перемирия?

Также информацию в СМИ прокомментировал глава МИД Андрей Сибига. Он отметил, что уже почти четыре года украинцы противостоят российской агрессии. Министр подчеркнул, что наш народ заслужил справедливый мир с учетом международного права и уважения территориальной целостности.

Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны,

– написал чиновник.

Сибига напомнил, что несмотря на неустанные мирные усилия США , Россия продолжает террор против гражданских и не проявляет заинтересованности в окончании войны.

Министр отметил, что Украине нужен длительный мир, ради которого она готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми другими международными партнерами.