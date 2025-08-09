Першим на повідомлення у медіа відреагував президент Зеленський. У пості в соцмережі він заявив, що Україна не буде поступатися своєю територією Росії, посилаючись на Конституцію, передає 24 Канал.
Як у МЗС відреагували на умови Путіна для перемир'я?
Також інформацію у ЗМІ прокоментував очільник МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що вже майже чотири роки українці протистоять російській агресії. Міністр підкреслив, що наш народ заслужив на справедливий мир з урахування міжнародного права і поваги територіальної цілісності.
Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни,
– написав чиновник.
Сибіга нагадав, що попри невтомні мирні зусилля США , Росія продовжує терор проти цивільних та не виявляє зацікавленості у закінчення війни.
Міністр зауважив, що Україні потрібен тривалий мир, заради якого вона готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма іншими міжнародними партнерами.