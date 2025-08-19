02:30, 19 серпня

Зеленський пояснив, що спершу мав особисту розмову із Трампом, потім до них доєдналися лідери Європи. Під час багатосторонньої зустрічі учасники поговорили щодо гарантій безпеки.

"І після цього президент Трамп сказав, що "я зараз тоді піду і буду обговорювати це з Путіним, щоб, чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком". І ми проговорили фідбек", – розповів президент України.

