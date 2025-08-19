18 серпня Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із Дональдом Трампом, а опісля багатосторонню – за участі глав урядів країн Європи. Про підсумки цього двоетапного саміту у Білому домі президент США проінформував російського диктатора, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський після зустрічі з Трампом 18 серпня?
Головні заяви президента Зеленського: дивіться відео
Зеленський прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні
На запитання журналістки про ймовірну присутність американських чи натівських сил Володимир Зеленський відповів:
Ми говоримо про коаліцію охочих – це близько 30 країн. Ми будемо дивитися, хто і що реально може запропонувати. Хтось, можливо, буде готовий говорити про присутність, хтось – про розвиток, хтось про море, хтось про безпеку неба. Формати різні. Є країни, які не мають конституційного права на військову участь, але готові фінансувати українське виробництво. Це питання глибоке й широке, тож варто дочекатися деталей.
Зеленський розказав, коли відбувся дзвінок Трампа Путіну
Зеленський пояснив, що спершу мав особисту розмову із Трампом, потім до них доєдналися лідери Європи. Під час багатосторонньої зустрічі учасники поговорили щодо гарантій безпеки.
"І після цього президент Трамп сказав, що "я зараз тоді піду і буду обговорювати це з Путіним, щоб, чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком". І ми проговорили фідбек", – розповів президент України.
Питання територій – це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним, – заявив президент України.
Зеленський вважає, що вони з Путіним повинні зустрітися без будь-яких попередніх умов.
Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, Росія почне висувати сотню інших умов,
– пояснив український лідер.
Зеленський розповів, що Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна – Росія, а потім – тристоронню.
Ми готові до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів. Я готовий до зустрічі з Путіним,
– наголосив президент.
Президент України сказав, що гарантії безпеки – ключове питання як старт для закінчення війни.
Зеленський на карті показав Трампу ситуацію на полі бою
На мапі показав ситуацію на полі бою американським союзникам. Хто що реально контролює на полі бою, на нашій землі, на тимчасово окупованих територіях,
– поділився президент.
Президент заявив, що довго розповідав Трампу про те, які частини України окупувала Росія та скільки часу на це пішло у загарбників.
"В мене вперше була можливість говорити про це з президентом США та його командою не читаючи картки, а дуже добре розуміючи ситуацію", – сказав Зеленський.