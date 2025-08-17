Президент Дональд Трамп підтримує пропозицію російського лідера Володимира Путіна про те, щоб Москва отримала повний контроль над регіоном Донбасу та заморозила лінію фронту в інших місцях як частину угоди з Україною. Це підтвердив європейський дипломат у коментарі Fox News.

Донбас до війни мав населення близько 6,5 мільйона осіб і включає Луганську та Донецьку області.

Після зустрічі з Путіним у п’ятницю на Алясці Трамп повідомив європейським союзникам, що російський президент знову підтвердив своє прагнення до контролю над ключовими регіонами – Луганськом і Донецьком. Однак Путін також начебто відкритий до можливості припинення глухого кута в Запоріжжі та Херсоні, разом із замороженням лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкидав ідею передачі територій у Донбасі.

Зеленський відмовляється виводити українські війська з решти 30% Донецької області, яку досі контролює Україна. Він зазначив, що це було б неконституційним, а територія могла б бути використана як плацдарм для подальших російських атак.

Запланована зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі має відбутися в понеділок.

Трамп також відмовився від підтримки припинення вогню і тепер шукає досягнення мирної угоди після зустрічі з Путіним, який уже давно заявляє, що Москва не зацікавлена в тимчасовому перемир’ї, а прагне довготривалого врегулювання, вигідного Кремлю.