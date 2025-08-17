Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, підкресливши, що і наша країна може дати країні-агресорці достойну відповідь та залякати Путіна. Головне – дотримуватись мирного курсу, який президент України Володимир Зеленський має узгодити з ВР та українцями.

Дивіться також Риторика Трампа менш дієва: Тимочко сказав, що реально послаблює Росію

Чому Путіну не вдасться скорити Україну?

Експосол України у США зазначив, що Україна має не лише ракети з дальністю 1000 кілометрів. Наша країна має здатність здійснити комплексну атаку навколо, наприклад, Москви зі застосуванням 50 крилатих і балістичних ракет, а також дронів. Цим наша країна покаже, що вона має чим бити і не збирається програвати. Варто також не забувати про покращення виробництва зброї в Україні та масову закупівлю дронів.

Тоді ми доводимо, що бажання Путіна, які. на жаль, сприйняв Трамп, також впирають його у становище, в якому він має вирішувати, що робити далі. Путін коли погодився і побіг на зустріч (з Трампом – 24 Канал)? Коли постало питання удару по його можливостях фінансувати війну,

– наголосив Чалий.

Він підкреслив, що Україні варто використовувати свої можливості як аргументи. Не лише у повітрі, а й на суходолі українські військові мають успіхи.

"У нас немає можливості вести війну на виснаження. Але хто сказав, що вона є у Росії? Навіть низька ціна життя як такого коштує по-різному – у Москві за контракт дають 8 тисяч доларів, в Бурятії – 4. Потрібно обрізати Путіну можливість фінансувати війну, бо він буде воювати, поки його не зупинять", – сказав він.

Експосол України у США додав, що зараз російський диктатор не зможе втілити всі свої бажання. Водночас Україні потрібно говорити про мир та узгоджувати свій курс з народом.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що удари по російських НПЗ – це єдиний механізм, який дозволить Україні перемогти у війні. Якщо і далі працюватиме цей механізм, то до кінця 2025 року у росіян не буде економіки.