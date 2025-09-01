Всего за минувшие сутки произошло 190 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей: обновление DeepState

Какова ситуация на фронте по состоянию на 1 сентября?

За прошедшие сутки россияне совершили один ракетный удар и 67 авиаударов, использовав одну ракету и 117 КАБов. Кроме того, зафиксировано 780 обстрелов, среди них более 70 – с РСЗО, а также применение почти 6 000 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес там 14 авиаударов, в общем сбросил 29 КАБов и совершил 249 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголевка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении состоялось десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмы в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь проникнуть в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

Ситуация вблизи Лимана: смотрите на карте

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое и Дачное.

Враг сину на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов

Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

Ситуация возле Днепропетровщины: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Последние новости фронта: что изменилось?