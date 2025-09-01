Всего за минувшие сутки произошло 190 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей: обновление DeepState
Какова ситуация на фронте по состоянию на 1 сентября?
За прошедшие сутки россияне совершили один ракетный удар и 67 авиаударов, использовав одну ракету и 117 КАБов. Кроме того, зафиксировано 780 обстрелов, среди них более 70 – с РСЗО, а также применение почти 6 000 дронов-камикадзе.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес там 14 авиаударов, в общем сбросил 29 КАБов и совершил 249 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголевка, Западное и Красное Первое.
На Купянском направлении состоялось десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмы в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.
Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь проникнуть в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.
Ситуация вблизи Лимана: смотрите на карте
На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое и Дачное.
Враг сину на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов
Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.
Ситуация возле Днепропетровщины: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Последние новости фронта: что изменилось?
По данным DeepState оккупанты продвинулись в Заречном, Донецкая область и вблизи Малиевки, Днепропетровская область.
Силы обороны Украины за сутки уничтожили российский вертолет и около 850 вражеских солдат.
По данным ISW, российские войска захватили Русин Яр и продвинулись вблизи Софиевки и Котляровки. ВСУ освободили Дачное и "зачищают" его.