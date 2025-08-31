Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись захватчики?

Аналитики DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. По их данным, российские захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области.

Оккупанты продвинулись в Заречном – поселке Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области.

Обновление DeepState: смотрите на карте

Кроме этого, враг продвинулся вблизи Малиевки – селе в Синельниковском районе Днепропетровской области

Оккупанты продолжают наступление: смотрите на карте DeepState

Что аналитики писали ранее?