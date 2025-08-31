Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулись захватчики?
Аналитики DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. По их данным, российские захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области.
Оккупанты продвинулись в Заречном – поселке Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области.
Обновление DeepState: смотрите на карте
Кроме этого, враг продвинулся вблизи Малиевки – селе в Синельниковском районе Днепропетровской области
Оккупанты продолжают наступление: смотрите на карте DeepState
Что аналитики писали ранее?
В DeepState заявляли, что россияне впервые оккупировали населенные пункты на Днепропетровщине. Говорится о селах Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района. Впрочем, информацию опровергли в Генштабе.
Также, по данным аналитиков, Силы обороны Украины ликвидировали основную часть россиян, которая недавно прорвалась в село Новоселовка, расположенное в Донецкой области.
По словам аналитиков, еще в четверг, 28 августа, там фиксировали по меньшей мере четырех оккупантов.