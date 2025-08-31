Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW

Где продвинулись захватчики?

Аналитики DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. По их данным, российские захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области.

Оккупанты продвинулись в Заречном – поселке Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области.

Обновление DeepState: смотрите на карте

Кроме этого, враг продвинулся вблизи Малиевки – селе в Синельниковском районе Днепропетровской области

Оккупанты продолжают наступление: смотрите на карте DeepState

Что аналитики писали ранее?

  • В DeepState заявляли, что россияне впервые оккупировали населенные пункты на Днепропетровщине. Говорится о селах Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района. Впрочем, информацию опровергли в Генштабе.

  • Также, по данным аналитиков, Силы обороны Украины ликвидировали основную часть россиян, которая недавно прорвалась в село Новоселовка, расположенное в Донецкой области.

  • По словам аналитиков, еще в четверг, 28 августа, там фиксировали по меньшей мере четырех оккупантов.