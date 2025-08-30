Сейчас оборону населенного пункта удалось стабилизировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

Смотрите также Интенсивные бои в Донецкой области, остановлены многочисленные атаки россиян: обзор карты фронта от ISW

Какая ситуация в Новоселовке?

В течение суток пятницы, 29 августа, украинским военным удалось стабилизировать собственную оборону в вышеупомянутом населенном пункте. Несмотря на это, российские войска до сих пор пытаются попасть на территорию села через балку.

Еще позавчера мы фиксировали там не менее 4 кац*пов, а вчера бойцы Сил Обороны уже сбросили фото своего собрата у разбитых помещений, где еще позавчера прятались кац*пы,

– говорится в сообщении.

Сейчас дополнительных деталей по поводу ситуации на этом участке не указывают.

Что происходит на фронте?