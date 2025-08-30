Сейчас оборону населенного пункта удалось стабилизировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.
Смотрите также Интенсивные бои в Донецкой области, остановлены многочисленные атаки россиян: обзор карты фронта от ISW
Какая ситуация в Новоселовке?
В течение суток пятницы, 29 августа, украинским военным удалось стабилизировать собственную оборону в вышеупомянутом населенном пункте. Несмотря на это, российские войска до сих пор пытаются попасть на территорию села через балку.
Еще позавчера мы фиксировали там не менее 4 кац*пов, а вчера бойцы Сил Обороны уже сбросили фото своего собрата у разбитых помещений, где еще позавчера прятались кац*пы,
– говорится в сообщении.
Сейчас дополнительных деталей по поводу ситуации на этом участке не указывают.
Что происходит на фронте?
- За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. За сутки российские войска совершили один ракетный и 76 авиаударов, использовав 4 ракеты и 131 управляемую авиабомбу. Также зафиксировано почти 4 500 обстрелов, среди которых 48 – с РСЗО.
- Самая сложная ситуация остается на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время на юге украинские военные сорвали планы россиян по захвату Орехова и Гуляйполя, а на Сумщине их наступление полностью провалилось.