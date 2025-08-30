Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте от ISW?

Россия продолжает атаковать позиции украинских защитников и мирные города с помощью вооружения. Также оккупанты наступают на нескольких направлениях, однако несут потери. В то же время ВСУ имеют продвижение на фронте, в частности на Харьковском направлении.

Общая ситуация на фронте / Карта ISW

28 – 29 августа российские войска атаковали к северо-западу от Сум вблизи Бессаловки , в районе Юнаковки и Садков, а также в разных районах Сумской и Курской областей. Бои в Юнаковке продолжаются уже более месяца.

К востоку от Казачьей Лопани, в Харьковской области , украинские войска не зафиксировали существенного продвижения противника. Однако россияне атаковали к северу от Харькова у Глубокого и Липцев, а также у Волчанска.

На Купянском направлении противник продолжал наступление, но без заметного прогресса. Россияне атаковали у самого Купянска и окружающих населенных пунктов, применив пехоту с тепловизорами и беспилотники.

На Лиманском направлении российские войска атаковали вокруг Лимана и Серебрянского леса, но успехов там не зафиксировано.

Анализ фронта вышеупомянутых направлений / Фото ISW

На Северском направлении противник атаковал вблизи Дроновки, Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Переездного, но не продвинулся вперед.

У Часовом Яру россияне пытались двигаться малыми группами через разрушенный город, атаковали вблизи Васюковки и Ступочек. В Краматорске враг нанес удар по супермаркету и почтовому отделению.

На Торецком направлении противник атаковал под Торецком и окружающие села, но подтвержденного продвижения не было. Украинские войска частично контратаковали.

На Покровском направлении противник, по данным Института, захватил Леонтовичи. Россияне атаковали под Покровском и в соседних населенных пунктах, включая Мирноград и Новопавловку.

На Новопавловском направлении российские войска атаковали вокруг Новопавловки, Новониколаевки, Орехового, Новоукраинки, Филиала и Зеленого Гая, продвижение не зафиксировано.

На Великомихайловском и Херсонском направлениях противник проводил ограниченные наступления, без успеха.

Анализ фронта вышеуказанных направлений / Фото ISW

