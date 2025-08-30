Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте от ISW?
Россия продолжает атаковать позиции украинских защитников и мирные города с помощью вооружения. Также оккупанты наступают на нескольких направлениях, однако несут потери. В то же время ВСУ имеют продвижение на фронте, в частности на Харьковском направлении.
Общая ситуация на фронте / Карта ISW
- 28 – 29 августа российские войска атаковали к северо-западу от Сум вблизи Бессаловки, в районе Юнаковки и Садков, а также в разных районах Сумской и Курской областей. Бои в Юнаковке продолжаются уже более месяца.
- К востоку от Казачьей Лопани, в Харьковской области, украинские войска не зафиксировали существенного продвижения противника. Однако россияне атаковали к северу от Харькова у Глубокого и Липцев, а также у Волчанска.
- На Купянском направлении противник продолжал наступление, но без заметного прогресса. Россияне атаковали у самого Купянска и окружающих населенных пунктов, применив пехоту с тепловизорами и беспилотники.
- На Лиманском направлении российские войска атаковали вокруг Лимана и Серебрянского леса, но успехов там не зафиксировано.
Анализ фронта вышеупомянутых направлений / Фото ISW
- На Северском направлении противник атаковал вблизи Дроновки, Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Переездного, но не продвинулся вперед.
- У Часовом Яру россияне пытались двигаться малыми группами через разрушенный город, атаковали вблизи Васюковки и Ступочек. В Краматорске враг нанес удар по супермаркету и почтовому отделению.
- На Торецком направлении противник атаковал под Торецком и окружающие села, но подтвержденного продвижения не было. Украинские войска частично контратаковали.
- На Покровском направлении противник, по данным Института, захватил Леонтовичи. Россияне атаковали под Покровском и в соседних населенных пунктах, включая Мирноград и Новопавловку.
- На Новопавловском направлении российские войска атаковали вокруг Новопавловки, Новониколаевки, Орехового, Новоукраинки, Филиала и Зеленого Гая, продвижение не зафиксировано.
- На Великомихайловском и Херсонском направлениях противник проводил ограниченные наступления, без успеха.
Анализ фронта вышеуказанных направлений / Фото ISW
Последние новости о фронте: что известно?
По данным Генштаба ВСУ, за сутки по состоянию на 30 августа на фронте зафиксировано 172 боестолкновения, больше всего – на Покровском и Новопавловском направлениях.
На Лиманском направлении враг совершил 29 атак, а на Покровском украинские защитники отбили 50 штурмов.
За прошедшие сутки россияне потеряли еще 850 военнослужащих.