За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Самая сложная ситуация остается на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 30 августа?

За сутки российские войска совершили один ракетный и 76 авиаударов, использовав 4 ракеты и 131 управляемую авиабомбу. Также зафиксировано почти 4 500 обстрелов, среди которых 48 – с РСЗО.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиаудара, сбросил три КАБа, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции ВСУ в районах Глубокого, Прилепки, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки.

На Купянском направлении произошло пять атак. Наши защитники отражали штурмы противника в районе Загрызово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в сторону Клебан-Быка, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов россиян вблизи Владимировки, Маяка, Заповедного, Сухецкого, Уют, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и в сторону Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник атаковал 31 раз в районах Воскресенки, Малиевки, Запорожского и в сторону Филиала, Александрограда, Новоивановки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

