Как рассказал журналист из Великобритании Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала, стратегия Владимира Путина в войне кардинально изменилась. Ситуация на Донбассе отличается от той, которая была еще 6 недель назад в Доброполье.
Какую новую тактику использует Россия на Донбассе?
Главная причина в том, что Путин давит со всех сторон. Российский диктатор встретился с так называемым "главой" оккупированной Херсонщины. Ключевой темой встречи были дороги. Все началось с перекрытия трассы между Николаевом и Херсоном.
"Эта магистраль сейчас заблокирована. Ее постоянно обстреливают FPV-дроны, а на дороге в Константиновку дроны стояли вдоль всего пути. Повсюду горящие автомобили. Такая же ситуация между Краматорском и Добропольем", – вспомнил Кейлин Робертсон.
Обратите внимание! Местные власти Херсонщины призывает людей по возможности не пользоваться трассой Херсон – Николаев. Россияне усилили обстрелы этой дороги с дронов.
Российская армия решила, что не может штурмовать города, как в Бахмуте, потому что они укреплены. Оккупанты пытаются "задушить" их, перекрыв поставки в Херсон, Константиновки, Краматорска, чтобы гражданские не могли въехать или выехать, чтобы остановить поставки еды, воды, гуманитарной помощи.
Это еще одна жестокая тактика. Ситуация на Донбассе обостряется очень стремительно. Россияне в отчаянии, пытаясь изолировать территории и сделать жизнь там невыносимой. Но украинские военные сохраняют боевой дух,
– отметил журналист из Великобритании.
Наши защитники уверены, что смогут держать позиции как можно дольше. Тактика действительно изменилась и сейчас все зависит от FPV-дронов. Их сложно заглушить, они ждут на обочинах и атакуют. Путин делает все, чтобы полностью изолировать города.
Враг знает, что как только почва размокнет, то продвигаться будет труднее. Но благодаря дронам все по-другому. Они полностью блокируют города, теперь нет одной четкой линии фронта на земле. Ведь появилась еще вторая линия, которая проходит в 40 километрах от передовой. Каждые 30 секунд звучит артиллерия.
"Линия фронта по всей Украине. Она повсюду. Это кофейня во Львове и бункер в Краматорске. Где бы ты ни был – россияне хотят, чтобы ты не мог чувствовать себя в безопасности", – подытожил Кейлин Робертсон.
Какова сейчас жизнь в Донецкой области?
- Сегодня возле Покровска сосредоточено большое количество российских военных. По подсчетам, сейчас возле города 110 тысяч оккупантов. Для сравнения до войны в Покровске жило около 60 тысяч человек. Несмотря на ужасные условия, там остаются около двух тысяч человек.
- Враг атаковал шахту в Доброполье. Из-за этого под землей оказались 148 горняков. Когда электроснабжение удалось восстановить, их эвакуировали. К сожалению, один работник погиб, еще трое ранены.
- На оккупированной части Донецкой области катастрофические проблемы с водоснабжением. Воду подают по графику – один раз в 2 дня. Интересно, что в домах россиян водоснабжение является регулярным, зато для украинцев ее не включают даже если в соответствии с графиком она должна быть.