Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, заметив, что люди скоро начнут драться за нее, когда в дома воду будут привозить грузовиками. Оккупационная власть делает это специально, чтобы всем "жилось одинаково плохо".

Смотрите также Так и срывается наступление, – Андрющенко поделился деталями удара по грузовому поезду россиян

Что происходит с водоснабжением на оккупированных территориях?

В некоторых районах Донецка воды просто нет – ее не пускают даже по графику. В дома жителей воду поставляют грузовики, возле которых всегда можно заметить огромную очередь людей.

Скоро люди будут просто штурмовать эти грузовики. Людей довели до бешенства. Воды в Донецке нет, ее негде взять. Предлагали очищать воду из шахт, но у тамошней власти есть аргумент – нет на это денег,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Проблемы с водой есть и в Мариуполе – водохранилище обмелело. Ситуация лучше, чем в Донецке – воду подают по графику раз в двое суток на 4 часа. Однако, например, в домах, где живут русские, она есть всегда, а в Левобережном районе даже по графику ее нет. В других районах города вода есть частично.

Это демонстрирует, что вода есть, даже несмотря на обмеление водохранилища. Даже с экономным ее использованием такой жестокий график ненужен. Почему он тогда такой? Потому что нельзя, чтобы в Мариуполе жизнь была лучше, чем в Донецке. Потому что у Пушилина осенью выборы,

– отметил Андрющенко.

Интересно, что есть много видеодоказательств, когда в Мариуполе пробивается фонтан с водой, что свидетельствует о давлении в трубах и ее наличие. Поскольку у людей ее нет – это означает, что ее не специально перекрывает местная власть.

Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что ужасная ситуация с водой и в Бердянске из-за обмеления водохранилища. В городе тоже действуют графики, а вожу уже понемногу начинают возить грузовиками, как и в Донецке. Идентично живет и Мелитополь.

Что еще известно о кризисе с водоснабжением на ВОТ?