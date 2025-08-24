Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, заметив, что люди скоро начнут драться за нее, когда в дома воду будут привозить грузовиками. Оккупационная власть делает это специально, чтобы всем "жилось одинаково плохо".
Что происходит с водоснабжением на оккупированных территориях?
В некоторых районах Донецка воды просто нет – ее не пускают даже по графику. В дома жителей воду поставляют грузовики, возле которых всегда можно заметить огромную очередь людей.
Скоро люди будут просто штурмовать эти грузовики. Людей довели до бешенства. Воды в Донецке нет, ее негде взять. Предлагали очищать воду из шахт, но у тамошней власти есть аргумент – нет на это денег,
– сказал руководитель Центра изучения оккупации.
Проблемы с водой есть и в Мариуполе – водохранилище обмелело. Ситуация лучше, чем в Донецке – воду подают по графику раз в двое суток на 4 часа. Однако, например, в домах, где живут русские, она есть всегда, а в Левобережном районе даже по графику ее нет. В других районах города вода есть частично.
Это демонстрирует, что вода есть, даже несмотря на обмеление водохранилища. Даже с экономным ее использованием такой жестокий график ненужен. Почему он тогда такой? Потому что нельзя, чтобы в Мариуполе жизнь была лучше, чем в Донецке. Потому что у Пушилина осенью выборы,
– отметил Андрющенко.
Интересно, что есть много видеодоказательств, когда в Мариуполе пробивается фонтан с водой, что свидетельствует о давлении в трубах и ее наличие. Поскольку у людей ее нет – это означает, что ее не специально перекрывает местная власть.
Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что ужасная ситуация с водой и в Бердянске из-за обмеления водохранилища. В городе тоже действуют графики, а вожу уже понемногу начинают возить грузовиками, как и в Донецке. Идентично живет и Мелитополь.
Что еще известно о кризисе с водоснабжением на ВОТ?
- Жители Донецка собирают воду во время дождя, подставляя ведра и зонты. Люди даже записывали обращение к властям с просьбой "подарить им простое чудо".
- Недавно военкор Дмитрий Стешин в Донецке подцепил опасную инфекцию из-за местной воды,, которой он умывался. Врачи диагностировали ему заболевание, из-за которого он едва не потерял зрение.
- Ранее Андрющенко также сообщил, что оккупационные власти не планируют ничего делать с проблемой и не бурит новых скважин. В то же время оккупанты дают людям воду из шахт, которая содержит в себе тяжелые металлы, вызывающие вспышки различных болезней, даже онкологию.