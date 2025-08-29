Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Почему российско-украинская война получила название Война за Независимость?

В пояснительной записке к законопроекту №13273, подписанному Зеленским, указано, что Война за независимость Украины – это борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года.

Документ подчеркивает, что война является следствием последовательной российской имперской политики, направленной на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности Украинского народа, и охватывает:

временную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя;

противодействие агрессии путем проведения антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Также закон впервые закрепляет в правовом поле ряд новых категорий, среди которых:

"национальная память";

"государственная политика национальной памяти Украинского народа";

"историческая антиукраинская пропаганда";

"преступления против Украинского народа";

"место памяти Украинского народа".

Отдельно на уровне Закона впервые подано определение понятия "рашизм" как гибридной тоталитарной идеологии, сочетающей черты российского шовинизма, империализма, а также практики коммунистического и нацистского режимов.

