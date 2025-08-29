Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Что известно о законопроекте, под которым поставил подпись Зеленский?

На сайте украинского парламента появилось обновление, что 29 августа президент Владимир Зеленский поставил подпись под законопроектом №13273. Этот документ Верховная Рада приняла еще 21 августа, тогда же свою подпись под проектом закона поставил председатель ВР Руслан Стефанчук.



Владимир Зеленский подписал законопроект о "рашизме" / Скриншот с сайта Верховной Рады

В тексте закона, который подписали спикер и президент Украины, указано, что "рашизм" – разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сам закон также определяет цель, основные принципы, задачи, правовую основу государственной политики национальной памяти украинского народа, а также основные направления деятельности субъектов политики национальной памяти.

Кроме того, закон впервые на государственном уровне закрепляет официальные определения ключевых понятий:

"война за Независимость Украины";

"национальная память";

"историческая антиукраинская пропаганда";

"преступления против Украинского народа";

Документ также определяет статус Украинского института национальной памяти, предоставляя ему полномочия центрального органа исполнительной власти. Это гарантирует стабильное финансирование и эффективность работы учреждения.

Среди основных нововведений:

Переименование : устанавливаются четкие правила наименования и переименования улиц и учреждений, а также вводится мораторий на изменение названий на 10 лет.

: устанавливаются четкие правила наименования и переименования улиц и учреждений, а также вводится мораторий на изменение названий на 10 лет. Деколонизация : если местные власти не принимают решений, переименование или демонтаж памятников будут осуществлять главы общин или областные администрации.

: если местные власти не принимают решений, переименование или демонтаж памятников будут осуществлять главы общин или областные администрации. Государственные награды: отличия, которые вручались борцам за независимость в XX веке Украинской Народной Республикой и Украинской главной освободительной радой, официально приравнены к государственным наградам.

В пояснительной записке отмечается, что с начала агрессии Россия активно манипулирует историческими фактами. Кремль стремится исказить украинскую историю, продвинуть тезис об "общем наследии" и оправдать войну с помощью квазиисторических нарративов.

Новый закон призван стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и способствовать единству общества вокруг общего видения исторического прошлого.

Документ также предусматривает изменения в ряд действующих законов, в частности:

в закон "О национальной безопасности Украины" – национальная память отнесена к фундаментальным интересам государства;

в закон "О культуре" – включение темы национальной памяти в приоритеты государственной политики;

в закон "О Голодоморе 1932–1933 годов" – введение новых механизмов чествования жертв трагедии;

в закон "О центральных органах исполнительной власти" – уточнение статуса Украинского института национальной памяти.

В чем близость понятия "рашизма" и нацизма?

У Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что понятие "рашизм" и нацизм имеют много общих признаков.

В частности, Адольф Гитлер развязал захватническую войну из-за имперских амбиций. То же самое сделал и Путин:

его цель – захватить Украину, подавить народную волю и возродить империю.

Нацисты вели войну на уничтожение, совершали геноцид, ставили под сомнение право других народов на существование. "Рашисты" же методично и последовательно продолжают это дело. Сам Путин утверждает, что украинское государство не имеет права на существование, а украинцев – не существует,

– пишут в центре.

Там напомнили, что убийства, "фильтрации", депортации, похищения и перевоспитания детей, принудительная ассимиляция – преступления нацистов, которые Россия повторяет сегодня в колоссальных масштабах.

"Рашизм" очевидно наследует политику Третьего Рейха, как бы громко кремлевская пропаганда не кричала о "денацификации", – объясняют аналитики.

Поэтому это все показывает, что российская власть переняла политику нацистской Германии и воплотила ее в "рашизм".

Какой до этого была политика Украины в отношении "рашизма"?