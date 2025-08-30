Впродовж минулої доби на фронті сталось 172 боєзіткнення. Найскладніша ситуація залишається на Покровському та Новопавлівському напрямках повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 30 серпня?

За добу російські війська здійснили один ракетний та 76 авіаударів, використавши 4 ракети та 131 керовану авіабомбу. Також зафіксовано майже 4 500 обстрілів, серед яких 48 – із РСЗВ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав три авіаудари, скинув три КАБи, здійснив 158 обстрілів, зокрема шість – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції ЗСУ у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.

На Куп'янському напрямку відбулося п'ять атак. Наші оборонці відбивали штурми противника в районі Загризового та у бік Куп'янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у напрямку Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів росіян у поблизу Володимирівки, Маяка, Заповідного, Сухецького, Затишка, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник атакував 31 раз у районах Воскресенки, Маліївки, Запорізького та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

