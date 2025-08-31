Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де ідуть бої в Україні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам'янка та у бік Нововасилівки.

На Куп'янському напрямку було 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп'янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 7 атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували 5 разів. Вони намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам'янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Росіяни роблять агресивні заяви