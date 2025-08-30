Він виправдав атаки на Київ, Дніпро та Запоріжжя у цинічний спосіб, заявивши, що удари були завдані саме "по військових об'єктах". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що заявив Герасимов?

За даними ЗМІ, російський генерал у суботу, 30 серпня заявив, що, мовляв, російські військові захопили 99,7% території так званої "ЛНР", ще 79% – "ДНР", а також 74% Запорізької та 76% Херсонської областей України.

За його словами, росіяни буцімто активно просуваються на відразу кількох напрямках.

Виконання завдань спеціальної військової операції Об'єднаним угрупуванням військ буде продовжено проведенням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угруповань військ на напрямках на осінній період,

– каже Герасимов.

Як виправдовує атаки на Україну?

Згідно з оприлюдненою інформацією, коментуючи атаки на Україну, Герасимов сказав, що російська армія нібито завдає масованих ударів "виключно по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу".

Окремо він згадав про атаку на Київ у ніч проти 28 серпня, через яку загинуло 22 особи. За його словами, тоді під удар нібито потрапили "лише підприємства ракетної та авіаційної промисловості", а також авіабази.

Сьогодні вночі завдано ще одного результативного удару по об'єктах на підприємствах "Південмаш", "КБ імені Янгеля" у Дніпрі, "Мотор Січ" у Запоріжжі та складальних цехах Павлоградського хімічного заводу, які здійснюють виробництво двигунів, бойових частин та палива для ракет, а також систем управління для безпілотних літальних апаратів,

– заявив він.

Що відомо про ці атаки?